Общество

Врач назвала способ быстро восстановиться после коронавируса

Любая вирусная инфекция ослабляет организм, поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном. Об этом заявила главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

По ее словам, физические упражнения необходимо делать пять дней в неделю по 20-30 минут. Их продолжительность следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузкам.

Также важно соблюдать правила личной гигиены, чтобы не допустить повторного заражения, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Питание должно содержать необработанные или цельнозерновые продукты, бобовые, растительные масла и орехи, передает «Газета.ру».