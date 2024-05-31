Общество

Псковичи стали на 25% чаще смотреть фильмы вместе с детьми — исследование

Детский контент стал одной из самых быстрорастущих ниш на цифровых платформах. Как дети и родители потребляют медиаконтент, ко Дню защиты детей изучил холдинг «МТС Медиа».

Фото: freepik

По данным онлайн-кинотеатра KION, суммарное время смотрения детско-семейного контента за последний год выросло на 25%. Такой вывод сделан в результате анализа интереса псковичей к детско-семейному контенту в период с января по апрель 2024 года по сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Топ детско-семейных проектов на KION в январе-апреле 2024 года:

семейный фильм «Чебурашка» (6+), спортивная комедия «Хоккейные папы» (6+), последняя часть трилогии про богатыря Ивана «Последний богатырь. Посланник тьмы» (6+), семейная комедия «Я – медведь» (6+), мультфильм «Великолепная пятерка» (6+).

«Сегодня у большинства детей до 12 лет есть собственный смартфон. Мы имеем дело с поколением, которое потребляет контент практически с рождения, и глядя вперед, не можем пренебрегать этой обширной аудиторией. Медиаиндустрия вовлекает маленьких пользователей мультфильмами и аудиосказками, сопровождает их во время взросления детскими фильмами и сериалами и остается рядом, когда у них появляются свои дети. Детский контент, которому можно доверять, востребован во все времена. А с учетом его многообразия в цифровой среде особенно важно, чтобы детская аудиокнига, колыбельная или экранизация сказки одинаково нравились и детям, и родителям. Поэтому отдельный приоритет “МТС Медиа” - безопасность нашей “детской полки”. Мы тщательно отбираем контент, чтобы соответствовать самым высоким стандартам и родительским ожиданиям», — отметили генеральный директор «МТС Медиа» Екатерина Бальмонт.

Исследование проводили на базе статистики дочерних цифровых сервисов «МТС Медиа» — МТС Музыка, KION и Строки — в январе-апреле 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.