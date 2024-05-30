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Общество

Праздничную программу провели для воспитанников деревни SOS

31.05.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Главный праздник детства и акция «Цветы жизни60» прошли в «Детской деревне-SOS Псков». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой и начальником районного отдела соцзащиты населения Мариной Сафоновой, с детьми, их родителями и гостями праздника приняли участие в акции "Цветы жизни60", украсив клумбы цветами», - поделилась Наталья Федорова.

Глава района поздравила детей с праздником и окончанием учебного года, а также поблагодарили сотрудников Детской деревни за их ежедневный труд.

«Дети - цветы нашей жизни, пусть они растут под мирным небом, имеют возможность учиться и заниматься любимым делом. Пожелала ребятам за время летних каникул набраться сил, чтобы радовать себя и родителей своими успехами!» - отметила Наталья Федорова.

Для всех воспитанников деревни SOS в честь праздника артисты Псковского районного центра культуры провели концертную программу. На стадионе состоялся футбольный товарищеский матч, организованный центром развития творчества детей и молодежи Псковского района.

«Ребята с большим удовольствием разрисовывали лица аквагримом, а веселые клоуны-аниматоры провели игровую программу», - заключила глава района.

 

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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