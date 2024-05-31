Общество

YouTube в России предложили замедлять

Для таких контент-провайдеров как YouTube и TikTok блокировка не будет эффективным методом — с их деструктивным влиянием нужно бороться по-другому. Об этом говорили на заседании комиссии Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

В 2021 году в России приняли закон «о приземлении» иностранных IT-компаний, который обязал крупные ресурсы, такие как мессенджеры, соцсети, видеохостинги, открывать представительства в России и на постоянной основе взаимодействовать с Роскомнадзором. Иметь российский офис требуют и от зарубежных хостинг-провайдеров — компаний, которые оказывают услуги размещения сайтов в интернете, то есть предоставляют дисковое пространство и мощности сервера. До начала СВО большинство западных IT-гигантов были готовы исполнять закон, но затем под давлением властей своих стран не стали этого делать, сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. Зарубежные хостинг-провайдеры, по его словам, продолжают оказывать услуги в России, при этом не несут никакой ответственности, пишет «Парламентская газета».

Содержащие вредную и опасную информацию сайты в России блокируют, а провайдеров хостинга, на которых они размещены, — нет, констатировал председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин. Крупные площадки для размещения сайтов он назвал темными пятнами, на которых нередко появляются не только фейковые, но и откровенно мошеннические ресурсы. С этим нужно бороться, тем более что в России предостаточно своих хостинг-провайдеров, оказывающих услуги высокого качества, полагает Шурыгин.

Применяемых к не исполняющим российские законы компаниям мер недостаточно, согласился Антон Горелкин, но просто блокировать провайдеров хостинга нельзя: их услугами по-прежнему пользуются многие добросовестные ресурсы, в том числе оставшиеся работать в России иностранные фирмы. «Я направил обращение в Роскомнадзор, чтобы там подумали над разнообразием мер воздействия на хостинг-провайдеров, — сообщил депутат. — Первый шаг уже сделан: все компании из госсектора пользуются отечественным хостингом».

Неплохо себя чувствуют у нас и площадки для распространения контента. Часть из них заблокировали, другие еще работают, как, например, TikTok и YouTube. Причем последний используют в российских школах, с его помощью проводят уроки даже в первом классе, отметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух. Такую ситуацию он считает неправильной, но полностью блокировать YouTube нельзя: во-первых, он уже стал заметным социальным явлением, а во-вторых, многие россияне научились использовать VPN, поэтому блокировка ничего не даст. Он предложил замедлять работу сервиса, ухудшая его качество. «При этом нужно предоставить людям альтернативу в виде хорошо работающего отечественного видеохостинга», — сказал Массух.

«Замедление — хороший способ, это бесит пользователей, и они постепенно отказываются от сервиса, — отметил член РОЦИТ Георгий Лобушкин. — Но замедлять или блокировать нужно только те ресурсы, которые мы можем заменить. Цель — не заблокировать всех, а добиться соблюдения российского законодательства».

Альтернативы YouTube в России сейчас нет, напомнил Антон Горелкин, но ситуация может измениться: «В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один возможный аналог YouTube».

Популярный у молодежи TikTok в России не заблокирован, хотя на его просторах масса деструктивного контента, к тому же в новых регионах России соцсеть по-прежнему работает в украинском сегменте, сказал медиаэксперт Тимофей Ви. Можно себе представить, что видят там наши граждане. «То есть компания считает эти регионы не российскими?» — задался вопросом специалист, расценивший это как сознательный недружественный акт.