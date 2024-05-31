ЖКХ

Работы по газификации Пушкиногорского района стартуют с 1 июня

Работы по газификации Пушкиногорского района стартуют с 1 июня. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Армен Мнацаканян вместе с главой района Оксаной Филипповой, ее заместителем Александром Коротоножкиным и представителем компании-подрядчика «СтройПроектСервис» Маратом Мухтаровым побывали на месте работ.

На данный момент подготовительная стадия практически завершена: трасса газопровода очищена от лесной растительности, специалисты произвели пробные 30 сварок газопровода.

«В первый день лета начнутся траншейные работы. Техника и необходимые материалы в наличии. Все разрешения получены. На территории Пушкиногорского района подрядчик построит 19 км газопровода высокого давления и ГРС. В первой декаде июня подрядчик планирует получить все разрешения на аналогичные работы в Новоржевском муниципальном округе, где построит 33 км газопровода и необходимую инфраструктуру», – рассказал Армен Мнацаканян.