В Пскове женщина украла с клумбы цветок под камерой видеонаблюдения

Женщина украла цветок с городской клумбы в Пскове. Видео опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото и видео здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
«Позорище, слов нет! Около детской библиотеки воровать цветок средь белого дня. Что дальше своруем?» - высказал возмущения автор публикации.
Как ранее отмечал ныне арестованный по подозрению в неоднократных фактах взяточничества экс-начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий, случаи краж деревьев и цветов с клумб в Пскове фиксируются ежегодно.
Стоит отметить, что аналогичные инциденты случаются на территории всего региона.