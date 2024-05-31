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В Пскове женщина украла с клумбы цветок под камерой видеонаблюдения

Женщина украла цветок с городской клумбы в Пскове. Видео опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Позорище, слов нет! Около детской библиотеки воровать цветок средь белого дня. Что дальше своруем?» - высказал возмущения автор публикации.

Как ранее отмечал ныне арестованный по подозрению в неоднократных фактах взяточничества экс-начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий, случаи краж деревьев и цветов с клумб в Пскове фиксируются ежегодно.

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Стоит отметить, что аналогичные инциденты случаются на территории всего региона.

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