Происшествия

Аист угодил в яму с креозотом под Великими Луками

Великолукские зоозащитники просят помощи в спасении аиста, попавшего в яму с креозотом в Локнянском районе. Об этом сообщается в группе приюта «Веретье. Помощь животным. Великие Луки».

Фото здесь и далее: «Веретье. Помощь животным. Великие Луки» / «ВКонтакте»

«В беду в очередной раз по вине человека попал аист, угодил в огромную яму с креозотом. Может, у кого-нибудь есть чистый авиационный керосин?» - написали в группе приюта.

Автор поста добавил, что яма с веществом находится вдоль железно-дорожных путей в Локнянском районе.

В комментариях к посту читатели группы просят природоохранную прокуратуру обратить внимание на случившееся.