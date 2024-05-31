Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» уходит на летние каникулы. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
«Приемы возобновим в сентябре: как и прежде, волонтеры будут работать каждую неделю. В заключительном в этом сезоне посте о работе Центра в Пскове и Великих Луках обозначу направления, по которым наши специалисты работали в мае», – рассказал Александр Козловский.
Волонтеры консультировали по алиментам и разделу имущества, а также по вопросам расселения аварийного дома, получения льготных лекарств. В их рассмотрении были и ситуации, связанные с получением жилья и социальных гарантий, пенсионным обеспечением и оплатой услуг ЖКХ.
«Наши специалисты работали с жителями Пскова и Великих Лук, за помощью к ним лично и в режиме онлайн обращались также жители районов. Благодарю команду Центра за добросовестную работу и помощь землякам!» – добавил Александр Козловский.