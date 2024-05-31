Общество

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» уходит на летние каникулы

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» уходит на летние каникулы. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Приемы возобновим в сентябре: как и прежде, волонтеры будут работать каждую неделю. В заключительном в этом сезоне посте о работе Центра в Пскове и Великих Луках обозначу направления, по которым наши специалисты работали в мае», – рассказал Александр Козловский.

Волонтеры консультировали по алиментам и разделу имущества, а также по вопросам расселения аварийного дома, получения льготных лекарств. В их рассмотрении были и ситуации, связанные с получением жилья и социальных гарантий, пенсионным обеспечением и оплатой услуг ЖКХ.

«Наши специалисты работали с жителями Пскова и Великих Лук, за помощью к ним лично и в режиме онлайн обращались также жители районов. Благодарю команду Центра за добросовестную работу и помощь землякам!» – добавил Александр Козловский.