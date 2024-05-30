Общество

20 бывших мигрантов в Пскове проверили на состояние на воинском учёте

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Военном следственном отделе Следственного комитета России по Псковскому гарнизону.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверили 20 граждан. Среди них мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, не выявлено.

Всем мужчинам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации. Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту проходит в пункте отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: город Псков, улица Первомайская, дом №38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.