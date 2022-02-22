Общество

Псковстат опубликовал к 23 февраля статистику о мужчинах

288 тысяч мужчин проживало в Псковской области на 1 января 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

69,6% мужчин области – горожане. Численность работающих мужчин в возрасте 15 лет и старше в среднем за 2020 год составила 157 тысяч человек. Из них 91% имели доходное занятие, а 9% являлись безработными.

Средний возраст занятого мужчины – 42 года. Более половины занятых мужчин имели среднее профессиональное образование (52,7%) и более четверти мужчин – высшее образование (27,5%).

«Рассказывая о представителях сильной половины человечества, нельзя обойтись без сравнения с дамами», – отметили в пресс-службе.

«Соотношение численности мужчин и женщин не в пользу первых: на тысячу лиц сильного пола в регионе приходилось 1154 женщины. В разрезе возрастных групп этот показатель значительно отличается. Если в возрасте до сорока лет число мужчин превышало число женщин в расчете на тысячу населения, то возраст 40 лет можно назвать экватором – количество мужчин и женщин выравнивается, а затем с каждым годом мужчин становится все меньше», - отметили специалисты.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 10,5 лет меньше, чем у женщин и равна 63,9 года.

Средний возраст псковских мужчин составляет 38,7 года (на 7,1 года меньше, чем женщин).

В области проживает 745 мужчин-долгожителей, чей возраст превысил 90 лет и более, добавили в Псковстате.