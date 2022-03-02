Общество

Способ узнать о родственниках-священниках предложили псковичам

Жители Псковской области, которые работают над составлением семейного древа, могут обратиться в государственный архив региона за клировыми ведомостями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Если вы решили работать над составлением семейного древа, то мы готовы представить вам еще один документ, который может оказаться полезным. Помимо метрических книг, ревизских сказок и исповедных росписей пригодятся и клировые ведомости», - сказали в архиве.

В учреждении пояснили, что такие документы будут полезными для тех, чьи предки служили в храме. На хранении в государственном архиве Псковской области находится около 1300 клировых ведомостей. Из них можно узнать о поощрениях и наградах, а с конца XIX века еще и об имуществе священнослужителя и членов его семьи, заметили в архиве.