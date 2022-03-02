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Фрагмент цепочки галактик Маркаряна запечатлел псковский астроном-любитель

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел скопление галактик в окрестностях М 86 в созвездии Девы (фрагмент цепочки галактик Маркаряна). Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов

Съемка велась в деревне Черняковицы Псковского района две ночи: 27 – 28 февраля и 28 февраля – 1 марта.

Фото: Петр Митрофанов

Цепочка Маркаряна — несколько галактик, составляющих часть Скопления Девы. Название связано с тем, что при наблюдении с Земли они выглядят расположенными вдоль гладкой кривой. Названа в честь советского астрофизика Вениамина Маркаряна, открывшего их общее движение в начале 1960-х годов.