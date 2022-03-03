Общество

Архивисты опубликовали документы времен войны о работе псковского госпиталя

В годы Великой Отечественной войны в Пскове на улице Максима Горького (тогда она называлась улицей Интернациональной) располагался госпиталь для военнопленных. Государственный архив Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал протокол допроса работавшего там врача.



Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

«Проживая в городе Пскове после оккупации города немецко-фашистскими извергами, мне пришлось работать в госпитале русских военнопленных, расположенном по улице Интернациональной, дом №45. С июля месяца 1941 года за время моего пребывания в этом госпитале я достаточно насмотрелась картин злодеяний немецко-фашистских извергов над нашими русскими военнопленными. В указанный госпиталь поступали русские военнопленные с разных мест, а также с фронта и лагерей, которые были до неузнаваемости худые, одетые в рваную одежду, на ногах, еле прикрывая ноги, была рваная обувь», - следует из протокола опроса Лидии Савиной 1910 года рождения.



По словам свидетельницы, людей приходилось класть на пол, не было ни коек, ни матрасов, ни соломы, чтобы согреться, раненые теснились друг к другу. В зимние месяцы нередко происходило обморожение конечностей – так холодно было в помещениях этого госпиталя. В показаниях Савиной уточнено: не было медикаментов, пациентам оказывали помощь пленные врачи. «…во время перевязки обнаруживали загноение ран, массу червей и так далее».

«Военнопленные от изнурения голодом, от холода и ран умирали десятками. Трупы погибших закапывали: часть в бараке №44 по Интернациональной улице, часть увозили на Мироносицкое кладбище и на огороде колхозной поликлиники, кроме того, на указанные могилы привозили трупы и из других мест», - сообщается в документах.

В 1942 году в Пскове начались массовые расстрелы евреев. В июне фашисты жестоко расправились и с врачами-евреями из госпиталя на Интернациональной улице.

После освобождения города было установлено, что по самым приблизительным подсчетам здесь скончались от ран, голода, холода, были убиты и замучены свыше 30 тысяч человек. На территории госпиталя были обнаружены ямы с телами погибших.