Общество

Псковские архивисты назвали способ борьбы с фейками

Своим опытом работы в социальных сетях псковские архивисты поделились с коллегами. Об этом сотрудники государственного архива Псковской области сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова приняла участие в расширенном заседании коллегии архивов Ленинградской области. Среди участников и гостей были архивисты из ряда других регионов России.

Собравшиеся обсудили проекты сотрудничества с высшими учебными заведениями, сообществами историков. Уделялось внимание и продвижению архивного дела - одной из площадок для этого стали социальные медиа.

Государственный архив Псковской области стал одним из лидеров подобной работы. Поэтому Наталья Исакова не просто рассказала об организации деятельности в социальных сетях, но и о примерах обратной связи с подписчиками, формах информационного сотрудничества с партнерами.

«В складывающихся условиях ограничения доступа к ряду площадок мы переориентировали работу на такие социальные сети, как "ВКонтакте", "Одноклассники". Обсуждается возможность создания собственного телеграм-канала. Мы понимаем, что архив не имеет права уходить из социальных сетей. Именно здесь сегодня остро ощущается потребность в наполнении объективной, достоверной, документальной информацией. Архивные материалы – вот тот инструмент, который позволяет противостоять фейковым атакам», - подчеркнула руководитель Государственного архива Псковской области.