Общество

На фабрике «Славянка» сокращается количество династий — Елена Косенкова

Количество династий на псковской швейной фабрике «Славянка» сильно сократилось. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) сообщала генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова.

«У нас были династии: были мама, папа, потом дочка. Такие Ивановы у нас работали, например. Он был лучший электронщик, она была старший мастер третьего цеха, потом пришла дочка, она сегодня работает начальником четвертого цеха брючного потока, это прекрасная династия. И еще сегодня у нас на предприятии работает дочка бывшего мастера третьего цеха, но такого количества (династий — ред.), как было, сегодня уже нет», - рассказала Елена Косенкова.

По ее словам, количество династий на фабрике «Славянка» сократилось с 15 до трех-четырех.