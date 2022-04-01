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Снизить артериальное давление можно без таблеток – врач

Артериальное давление может подниматься из-за стрессов или малоподвижного образа жизни. Как его снизить, рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицины) Роман Горенков.

Привычка проводить много времени, сидя перед компьютером или телевизором, может стать причиной повышения артериального давления, такими же последствиями грозят человеку стрессы, приводит его слова радио «Sputnik».

Повышение давления, особенно его резкие скачки, нужно обязательно обсудить с врачом, который назначит правильное лечение. Но помимо приема лекарств следует использовать и другие способы нормализовать свое состояние. В частности, Роман Горенков рекомендует перейти на менее калорийное питание.

«Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление», — объяснил Горенков.

Снижению давления способствует также регулярная физическая активность. Однако переутомления лучше избегать, предупредил медик.

«Физическая активность, но не переутомление, всегда способствует снижению давления. В среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее десяти тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров», — уточнил специалист.

В отдельных случаях прогулка может стать альтернативой приему лекарств, полагает он.

«Таким людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить», — посоветовал Горенков.