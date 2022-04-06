Общество

Островичи пожаловались депутату на агрессивную собаку

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, заместитель прокурора области Виктор Борисенко и руководитель надзорного ведомства по Островскому району Александр Измайлов провели совместный прием в Острове. Об этом региональный парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян

«Такой формат общения с гражданами организовали впервые и решили продолжать по девятому округу, поскольку он позволяет рассматривать вопросы под разными углами зрения и придает дополнительную динамику их решению», – написал Армен Мнацаканян.

Островичи обратились с различными проблемами. Двое жителей просили взять на контроль прокуратуры расследования бытовой кражи и мошенничества. Как сообщили заявители, претензий к расследованию дел полицией у них нет никаких, но «так все-таки спокойнее».

Целой улицей островичи пожаловались на своих соседей, собака которых держит в страхе всю округу. Пока хозяева ведут асоциальный образ жизни, их крупный и агрессивный пес гуляет, где вздумается. Заявление в полицию об агрессивном поведении собаки жители подавали 9 месяцев назад.

Виктор Борисенко пояснил, что каждом случае опасного поведения собаки нужно писать заявление в правоохранительные органы. Полиция сможет составлять на хозяев пса административные протоколы за ненадлежащее содержание домашнего животного. Если это не заставит владельцев исправится, по совокупности может быть принято решение о принудительном изъятии собаки.

С коллективным обращением на прием обратились жители деревни Воронцово. Они просят заасфальтировать 3,5 километра дороги в населенном пункте, и еще 5 километров до деревни Погорелка.

«Запрос от граждан известен мне еще с летних встреч, в курсе дела глава района Дмитрий Быстров и руководитель транспортного комитета области Станислав Стармолотов. Когда образуется экономия – ремонт дороги в Воронцово будет (по нынешним ценам нужно более 20 млн рублей). Что касается участка до Погорелки – это более сложная задача. Дорога региональная, нужно делать ПСД. Это дополнительные средства и время. Решение вопроса теперь на контроле и у прокуратуры», – отметил зампредседателя областного Собрания депутатов.

Жители деревни Городище просили сделать освещение и тротуары вдоль региональной автодороги, где были случаи ДТП со смертельными исходами. ​О проблеме в транспортном комитете знают, ожидается принятия решения, констатировал Армен Мнацаканян.​

Кроме того, местный житель обратился с просьбой к представителям прокуратуры разъяснить доступным языком, по каким именно основаниям в настоящее время могут проводиться проверки в отношении предпринимателей, чтобы в дальнейшем довести эту информацию до представителей малого и среднего предпринимательства.