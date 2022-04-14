Общество

Первая выплата после назначения пенсии придет псковичам через неделю

Жители региона, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату назначенной пенсии в два раза быстрее. Соответствующие правила действуют с января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Теперь первая пенсия перечисляется пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15. Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт, пенсионер теперь оперативнее начинает получать выплаты по новому месту жительства, отметили специалисты.

Ускорение срока выплаты первой пенсии Пенсионный фонд реализовал как одну из мер по повышению качества обслуживания граждан, добавили в учреждении.