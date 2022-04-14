Общество

Более тысячи детей зачислили в ясельные группы за год в Пскове

Около 1,5 тысяч детей зачислили в ясельные группы за 2021 год в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Около 1,5 тысяч детей в прошлом году были зачислены в ясельные группы в Пскове, а молодые мамы смогли выйти на работу», - отметил сити-менеджер.

Так, в рамках реализации национального проекта «Демография» открылся детский сад на улице Алехина, завершилось строительство еще одного детского сада на улице Коммунальной, который недавно принял первых воспитанников. Помимо этого, открылось дошкольное отделение Псковской инженерно-лингвистической гимназии.