Общество

Попробовать мороженое от «Европы Плюс» предлагают псковичам

«Европу Плюс» теперь можно попробовать на вкус. Радио №1 в России* вместе со своими слушателями устроило дегустацию фирменного мороженого «Гранатовый кактус» — уникального лакомства, ингредиенты для которого команда станции собирала во время специальной экспедиции по Черногории.

Фото: «Европа Плюс»

Ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» Джем, Вэл и Вики разбудили Россию вместе с особым гостем эфира — заместителем генерального директора по инновациям компании «Чистая Линия» Инной Бергрин. Она поделилась секретом создания неповторимого вкуса ванильного пломбира с прослойкой фруктового лукума, гранатовой глазурью, взрывной карамелью и кусочками сочных ягод. После этого слушатели в студии продегустировали новинку.

Но это еще не все! Теперь новое мороженое от «Европы Плюс» могут попробовать все желающие.

«Мы рады подвести вкусные итоги коллаборации с “Чистой Линией”. Теперь вселенная “Европы Плюс” стала еще шире. Уверен, что все по достоинству оценят гармоничное и неожиданное сочетание ингредиентов лимитированной партии пломбира», - сказал директор эфира «Европы Плюс» Данил Литвинский.

В июне 2021 года «Европа Плюс» и крупнейшая компания по производству мороженого в России «Чистая Линия» реализовали масштабный проект «В поисках вкуса». Вместе со слушателями радио №1 в России* они отправились в Черногорию, чтобы найти там экзотические компоненты и создать десерт, который еще никто не пробовал. Каждый день исследователи во время прямых включений рассказывали о своих находках.

Все подробности акции — в эфире «Европы Плюс», на icecream.europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1.

*«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно ее выбирают более 9,2 млн человек (14,4% населения), еженедельно — более 21,6 млн человек (33,7% населения), доля рынка по аудитории составляет 8,3%*. 14 лет подряд «Европа Плюс» занимает первое место среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории**.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 389 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru. Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube. Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ–ДЕКАБРЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.

**Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, 2008–2021 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.

Источник: «Европа Плюс»