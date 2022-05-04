Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о шествии «Бессмертного полка» в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о проведении акции «Бессмертный полк» в Псковской области, который в эти минуты начинается в общественном пресс-центре ПЛН.

О том, как она будет проходить в Пскове и других муниципальных образованиях региона, расскажут:

Скачкова Наталья Ивановна — и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области;

Родина Екатерина Романовна — председатель регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Сколько заявок на участие в акции было было подано в этом году по Псковской области? Так ли активно псковичи заявляются на шествие, как это было до пандемии? Почему в этом году участников шествия решено досматривать? Смогут ли в шествии принять участие те, кто очень хочет, но у кого нет родственников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны?