Общество

Игорь Иванов посоветовал работодателям отвезти коллектив на «Линию Сталина»

Профсоюзный актив Псковской области посетил военно-мемориальный комплекс «Линия Сталина» в Островском районе. Об этом сообщил глава Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Он также порекомендовал псковским работодателям вывозить трудовые коллективы в подобные места.

Фото здесь и далее: страница Игоря Иванова «ВКонтакте»

«Организовали экскурсионный выезд для профсоюзного актива на "Линию Сталина" в Островском районе. Очень богатая музейная экспозиция, расширена панорама. Думаю, обязательно нужно вывозить в такие места трудовые коллективы. Мальчишкам-школьникам будет особенно интересно побывать внутри огневой точки, внутри ДОТов», - написал Игорь Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что руководство комплекса пригласило Псковский облсовпроф на реконструкцию, которая пройдет в июле.