Общество

В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета

Во II квартале 2022 года россияне передали с мобильных устройств и приняли 8,35 миллиарда Гб данных — кварталом ранее этот показатель составлял 8,54 миллиарда Гб, следует из материалов Минцифры.

До сих пор мобильный интернет-трафик в РФ рос от квартала к кварталу и от года к году. Сокращение объемов мобильного интернет-трафика было зафиксировано впервые, со ссылкой на пресс-службу «Мегафона» сообщают «Известия».

В 2022 году не было традиционного трафика роста с марта по май, отметил представитель МТС. В сети Tele2 трафик сократился во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом сократился на 1,6% во II квартале 2022 года в сравнении с I кварталом, отметил представитель компании.

Участники рынка и эксперты связывают первое в истории российского мобильного интернета снижение объёмов принятых и переданных данных с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введёнными после начала специальной военной операции, а также с добровольным отказом от работы в РФ иностранных сервисов.

«В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиа-контента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы», — перечислили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве добавили, что трафик с заблокированных иностранных сервисов перераспределился между отечественными — многие российские компании предлагают доступ к ним в рамках ежемесячной подписки.