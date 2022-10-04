Общество

Островская больница получила оборудование на сумму около 100 млн рублей

Островская межрайонная больница получила оборудование на сумму около 100 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Пять автомобилей, пять холтеровских комплексов для мониторинга ЭКГ, электроэнцефалографический комплекс, оснащение для ФАПов для продажи медикаментов поступило в Островскую межрайонную больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

По программе переоснащения сосудистых центров Псковской области почти полностью обновлено оборудование сердечно-сосудистого отделения. В том числе поставлены аппараты ИВЛ, аппараты УЗИ, реабилитационное оборудование, 48 медицинских функциональных кроватей.

Одним из самых важных приобретений стал современный компьютерный томограф на 64 среза., отметили в правительсве. Он будет использоваться для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и работать на амбулаторное звено, в том числе для больных коронавирусом.