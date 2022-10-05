Общество

Всемирный день почты отмечают 9 октября

Всемирный день почты проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день создания союза в 1874 году, сообщает calend.ru.

Фото: Армянский музей Москвы

Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она предназначена для обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки товаров и обмена идеями. Почта передает личные мысли друзей на большие расстояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить клиентов и соответствовать их потребностям.

Россия, отмечающая День российской почты во второе воскресенье июля, — один из старейших членов этой влиятельной международной организации. Сеть федеральной почтовой связи включает в себя 42 тысячи объектов, среди них более 40 тысяч отделений почтовой связи, 1860 узлов почтовой связи, около 100 почтамтов, и охватывает своими услугами 99% территории страны.

Цель сегодняшнего Всемирного дня почты — пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие стран. Отмечающим этот День государствам-членам предлагается разработать программы мероприятий по расширению осведомленности о роли и деятельности их почтовых служб среди общественности и СМИ на национальном уровне.