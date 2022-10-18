Общество

Минцифры предлагает разрешить вход на Госуслуги с помощью с биометрии

Минцифры предлагает запустить возможность аутентификации на портале Госуслуг с помощью биометрии, размещённой в Единой биометрической системе (ЕБС) самостоятельно с помощью приложения уже с 15 декабря 2022 года.

Соответствующее постановление было накануне размещено на портале нормативных правовых актов.

«Проектом постановления правительства РФ предусматривается перенос срока вступления в силу возможности аутентификации на портале Госуслуг с помощью биометрии, размещённой в ЕБС самостоятельно с помощью приложения, с 1 марта 2023 года на 15 декабря 2022 года», – цитирует ведомство Интерфакс.

Отмечается, что это позволит обеспечить возможность гражданам воспользоваться сервисом в самое ближайшее время.

«Пользоваться аутентификацией на Госуслугах с помощью биометрии граждане могут по своему желанию и полностью добровольно, при этом сохранятся и все другие привычные способы входа», - добавили в министерстве.

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Ранее в июле правительство подписало постановление, в рамках которого физические лица получили возможность самостоятельно размещать свои биометрические данные в ЕБС.

Также в августе был опубликован на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается ввести авторизацию на портале Госуслуг по биометрическим данным в качестве первого фактора аутентификации.