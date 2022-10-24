Общество

Псковичей приглашают проверить свои знания географии

Жителей Псковской области приглашают подключиться к написанию Географического диктанта 30 октября в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участником диктанта может стать любой житель России или зарубежной страны, владеющий русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Участникам традиционно предложат несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоит из 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности. Подобное разделение делает участие в акции доступным любому человеку, даже обладающему самыми базовыми знаниями по географии России. Интересные факты, положенные в основу заданий, превратят интеллектуальное соревнование в занимательную викторину.

Ознакомиться со всеми площадками для проведения диктанта можно на официальном сайте. Информацию об участии в Географическом диктанте можно задать по электронной почте reg60@rgo.ru или по телефону +79212152634.

Международную просветительскую акцию организовало Русское географическое общество (РГО).