Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним об участии в конкурсе на замещение должности главы Пскова и об актуальных задачах городских властей. У Бориса Елкина будет всего один конкурент - первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. Почему такой невысокий интерес к этой должности? Насколько важно учитывать в работе главы города мнение горожан, если нет прямых выборов? Как в Пскове обстоят дела с мобилизацией? В чем выражается сотрудничество Пскова с Бериславским районом Псковской области? Как западные санкции повлияли на работу городского хозяйства Пскова? Об этом и многом другом — в эфире.

Присоединяйтесь к разговору по телефону 56-73-72.