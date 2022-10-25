Общество

С 79-летием освобождения Усвятского района его жителей поздравил Александр Козловский

79-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднуют в Усвятском районе. С памятной датой жителей района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Дата 26 октября 1943 года навсегда войдет в историю района и Псковской области. Тысячи жителей Усвятской земли находились в оккупации, но мужество и сплоченность жителей победили оккупантов и подарили свободу району», - отметил Александр Козловский.

Он напомнил, что за мужество и героизм, проявленные при освобождении Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков, сотни советских воинов были отмечены государственными наградами.

«Мы всегда будем помнить, и чтить живых и павших героев, всех кто, сплотившись, отважно встал на пути врага, кто трудился в тылу. Желаю вам, дорогие жители Усвятского района, доброго здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия! Вечная память павшим! Вечная слава живым!» - добавил депутат.