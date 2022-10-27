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Общество

Псковичам назвали способ уменьшить доступный лимит денежных средств по кредитной карте

27.10.2022 12:39|ПсковКомментариев: 0

Если нужна кредитная карта, решение вопроса онлайн - оптимальный вариант. Подача заявки на сайте занимает минимум времени. Ее рассмотрение осуществляется за несколько минут. Представитель банка привозит документы и пластиковый носитель по удобному для клиента адресу.

 

Часто банки пересматривают условия обслуживания для добросовестных клиентов. Один из бонусов, который можно получить от кредитора – повышение лимита доступных средств. Благодаря этому значительно расширяется финансовая свобода клиента, укрепляется его статус, появляется больше возможностей для урегулирования проблемных ситуаций, требующих вложения крупных сумм денежных средств.

Однако, наличие большого кредитного лимита требует от заемщика высокого уровня ответственности. Такая карта становится привлекательной для мошенников. Кроме того, сам держатель пластика должен контролировать свою долговую нагрузку, чтобы не оказаться в ситуации, когда расходы превышают доходы.

Если большой кредитный лимит по карте становится слишком большим соблазном, можно его уменьшить следующими способами:

  • подать заявление в офисе банка (клиент должен иметь при себе паспорт, некоторые организации могут потребовать предъявить ИНН гражданина РФ);

  • составить заявку через специалистов коллцентра;

  • самостоятельно установить в приложении лимит на ежемесячные траты по карте, который система не даст превысить.

В каждом конкретном банке действует свой механизм изменения доступного лимита денежных средств по кредитной карте. Подписывая договор, следует обязательно поинтересоваться тем, как он работает. Изменения могут вступить в силу в срок от 1 до 30 календарных дней.

Как определить оптимальный кредитный лимит

На сайте каждого авторитетного коммерческого банка имеется онлайн калькулятор, в котором можно указать желаемую сумму лимита. Чтобы определить для себя его оптимальное значение, воспользуйтесь данными рекомендациями:

  • уточните схему расчета ежемесячного платежа по кредитной карте (минимальный и максимально возможный процент от основного долга);

  • сравните свой гарантированный доход (без учета нестабильной премии и подработок) с той суммой, которую потребуется выплачивать при полном расходе лимита по кредитке;

  • попросите сотрудника банка рассчитать каким может стать размер платежа при выходе за рамки льготного периода и старте начисления процентов.

Выбирайте такой кредитный лимит, при котором обязательный минимальный платеж не будет составлять больше трети гарантированного дохода.

Акционерное общество «Тинькофф Банк». ОГРН 1027739642281, 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Источник: tinkoff.ru

Теги: #банковские карты #Тинькофф Банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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