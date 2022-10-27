Общество

«Хочешь мира – готовься к войне»: в Псковской области оценят состояние защитных сооружений

Мониторинг и оценку состояния защитных сооружений проведут в Псковской области, также здесь пройдут учения с представителями специализированных служб. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на пресс-конференции ТАСС в Москве 27 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты новостей.

«Мы анализируем состояние защитных сооружений, сразу скажу, что необходимости в этом нет, но хочешь мира – готовься к войне. Мы приняли решение для себя промониторить всё, привести в порядок. Возможно, проведём учения, чтобы, не дай Бог что, но люди понимали, что им есть, где укрыться, есть, куда идти, что всё в нормальном состоянии», - сказал губернатор.

Проверка и отработка слаженных действия в случае чрезвычайной ситуации будет проходить с ответственными людьми, отметил глава региона. «Я сомневаюсь, что у нас все на пять с плюсом, потому что этим никто давно не занимался», - заметил Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что региону присвоен базовый уровень готовности и главным приоритетом является обеспечение безопасности людей без введения дополнительных ограничений. 31 октября пройдёт совещание с оперативным штабом по безопасности, где рассмотрят необходимые меры по охране общественного порядка.