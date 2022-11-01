Общество

Предусмотрены ли для призывников увольнительные, рассказали эксперты

Предусмотрены ли для призывников увольнительные, ответили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

«Да, предусмотрены. Военнослужащий имеет право на одну увольнительную в неделю на усмотрение командира и при отсутствии дисциплинарных взысканий. По прибытии к месту службы призывник встаёт на довольствие, министерство обороны полностью обеспечивает его всем необходимым», - заметили эксперты.

Напомним, в этом году осенний призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря.

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31 октября сообщалось о завершении в России призыва в рамках частичной мобилизации.