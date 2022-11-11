Общество

Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться

Частые простуды могут говорить о хронических инфекциях и слабом иммунитете, считает терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. Она уточнила, сколько респираторных инфекций допустимо перенести за один холодный сезон.

Осенне-зимний период считается сезоном респираторных инфекций. Сколько раз можно перенести простуду за это время, не задаваясь вопросом о состоянии своей иммунной системы, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. По ее словам, норма – это не более одного-двух случаев заболевания, причем не только за осень и зиму, но и за весну.

Терапевт назвала факторы, которые могут способствовать более частым простудам. Так, к ним относятся переохлаждение, внутренние очаги инфекции, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов, гиподинамия, невылеченные зубы, неправильная работа кишечника. «Эти факторы отнимают силы у иммунной системы, и вирус или бактерия активизируются при попадании в организм», - пояснила Татьяна Романенко.

Если человек болеет чаще двух раз за весь холодный период года или если ему недостаточно недели для выздоровления от респираторной вирусной инфекции, нужно проконсультироваться с врачом, продолжила терапевт.