Общество

Эксперты назвали профессии с самой высокой зарплатой в Псковской области

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Псковской области составляет порядка 43 800 рублей. Как правило, работодатели области предлагают зарплату на 21% меньше, чем компании из других городов России. По сравнению с зарплатами в начале года средняя зарплата в области выросла на 14%. Между тем жителям Псковской области в ноябре доступны более 500 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 95 000 рублей и выше, сообщают эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Псковской области предлагается компаниями из сферы автомобильного бизнеса (23% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой – металлургия и металлообработка (23% предложений о работе). На третьем месте – тяжелое машиностроение (21%).

Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях компаний из ИТ – сферы (8%), строительства (7%), логистики (6%).