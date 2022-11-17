Общество

В России предлагают ввести единые правила размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах

«Единая Россия» внесла законопроект, который вводит единые правила размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах. Речь идет в первую очередь о широкополосном доступе в интернет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Сейчас для того, чтобы установить свое оборудование в МКД, оператору нужна поддержка общего собрания собственников и договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.

«На практике первое труднореализуемо, а второе весьма затратно - крупным операторам связи это обходится в сотни миллионов рублей ежегодно. Эти издержки в конечном итоге закладываются в тариф. А выбор жильцов сужается до тех провайдеров, которые сумели преодолеть все барьеры и разместить свое оборудование в доме», - пояснил Андрей Турчак.

Он также отметил, что это создает почву для сговора между управляющими компаниями и лояльными ей операторами, а отсутствие конкуренции позволяет им устанавливать любые тарифы и при этом предоставлять услуги низкого качества. Жалобы на это регулярно поступают в жилищные инспекции и ФАС, добавил Андрей Турчак.

«С принятием наших поправок в закон "О связи" и Жилищный кодекс операторы смогут устанавливать свое оборудование в МКД без лишней бюрократии и совершенно бесплатно. Достаточно будет желания даже одного жильца, чтобы провайдер смог разместить свое оборудование для подключения к своей сети. При этом, чтобы оператор не наносил вред общедомовому имуществу, правительство утвердит требования к подключениям и контролю. Для жителей МКД это означает более широкий выбор услуг связи за меньшие деньги - в том числе, за счет снижения издержек операторов и роста конкуренции», - резюмировал Андрей Турчак.