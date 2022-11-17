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Общество

По акции «Черная пятница» псковичи могут получить максимальные скидки в Tele2

18.11.2022 09:11|ПсковКомментариев: 0

Tele2 приглашает за смартфонами за полцены в свои салоны. Предложение по акции «Черная пятница» также включает выгодный тариф на три месяца и комплексную страховку гаджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

Фото: Tele2

По данным опроса SuperJob, в 2022 году гаджеты вновь вошли в топ-5 наиболее желанных покупок россиян на сезонной распродаже «Черная пятница». Предложение Tele2 направлено на тех пользователей, которые хотят обновить свой смартфон и сэкономить. В рамках акции «Черная пятница» посетители салонов оператора смогут приобрести смартфоны за полцены. Скидка 50% действует при покупке в одном чеке смартфона, тарифа «Мой онлайн+» на три месяца и страховки «Комплекс Плюс».

В акции участвуют сразу три популярные модели Xiaomi: Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi A1+. Это стильные и доступные смартфоны с ярким большим экраном, мощным аккумулятором и умной камерой со множеством режимов. Аудитория поклонников бренда в России и в мире постоянно растет.

По данным отчета агентства маркетинговых исследований Canalys, компания Xiaomi стала самым успешным китайским поставщиком смартфонов на мировом рынке в III квартале 2022 года. Вендор также занимает 3-е место в мире по результатам исследования IDC. Согласно отчету аналитической компании Counterpoint, в том же отчетном периоде Xiaomi стала вторым по величине поставщиком в Европе благодаря значительному росту в России. Вендор является лидером по числу поставленных устройств на российском рынке по данным аналитического центра GS Group. Помимо этого, Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов в розничной сети Tele2.

В рамках акционного предложения в салонах Tele2 со скидкой 50% можно приобрести смартфоны набирающего популярность бренда Infinix: Smart 6, Smart 6 HD, Smart 6 Plus, HOT 11S, HOT 12 Play, HOT 20i, NOTE 12.

Участники акции решают сразу несколько важных задач: получают смартфон за полцены, подключают выгодный тариф и защищают новый гаджет. Страховка убережет телефон от поломки или кражи. Помимо этого, в будущем клиент сможет выгодно обновить смартфон: услуга включает возможность замены оборудования на новое со скидкой от 50% до 70%, а также покрытие дополнительных рисков.

В компании уверены, что это предложение будет особенно востребовано в текущей ситуации. Сегодня клиентский опыт использования смартфонов изменился. Если пять лет назад среднестатистический срок жизни устройства был около года, то сейчас он увеличился до 2,5–3 лет. На фоне удорожания смартфонов на рынке пользователи стали больше заботиться о своих гаджетах, беречь их от повреждений и подключать продукты для защиты.

«Черная пятница» продлится в розничной сети оператора с 18 ноября по 4 декабря 2022 года. Помимо акционных предложений, клиенты салонов Tele2 могут сэкономить до 30% при покупке смартфонов других моделей и брендов. Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.

Теги: #теле2 #черная пятница
Источник: Псковская Лента Новостей
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