Общество

Суд подтвердил нарушения в закупке почтовых марок для Псковстата

Арбитражный суд Псковской области подтвердил нарушения в закупке почтовых марок для Псковстата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Фото: пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области

Псковстат выбирал поставщика марок посредством аукциона, но целью заказчика являлась закупка марок для наклеивания их на конверты и отправления их Почтой России. При этом Почта России является монополистом в данном сегменте рынка - услуги почтовой связи оказываются только Почтой России.

По закону о контрактной системе в случае закупки услуг, которые относятся к деятельности естественных монополий, контракт должен быть заключен с единственным поставщиком, то есть с АО «Почта России», пояснили в ведомстве.