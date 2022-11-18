Общество

Звериные меры

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему льготной стерилизации домашних животных за счет регионального бюджета. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил стерилизовать домашних питомцев за счет региональных бюджетов. По его словам, для субъектов это будет даже выгодно, потому что дешевле и проще стерилизовать одно животное, чем бегать и отлавливать шесть-семь его потомков.

Владельцы животных самостоятельно не стерилизуют своих питомцев зачастую из-за высокой стоимости операции. Такие домашние животные приносят после самовыгула потомство, которое никому не нужно. Хозяева выбрасывают их на улицу, либо подкидывают в приюты. Растет количество бездомных животных.

Чтобы люди более осознанно подходили к стерилизации, нужно сделать ее либо льготной, либо бесплатной.

Депутат Бурматов подчеркнул, что в некоторых регионах России уже работает программа льготной стерилизации, и она показала свою эффективность. Также, по словам депутата, есть страны, где подобная государственная политика реализуется, и доказано, что когда стерилизация достигает 70% популяции, то количество бездомных животных ощутимо снижается.

Ранее президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова выступила за всеобщую стерилизацию собак за счёт государства. По её словам, такая мера позволит сократить неконтролируемое размножение кошек и собак в приютах.

Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов о том, сможет ли региональный бюджет «потянуть» дополнительные расходы на льготную стерилизацию домашних животных, поможет ли это остановить увеличение количества бездомных животных? Может быть, гораздо важнее субсидировать стерилизацию животных бездомных? И есть ли риски для здоровья животных, связанные со стерилизацией?

Инициативы о льготной стерилизации обсуждаются уже не первый год, утверждает начальник отдела ветеринарного контроля комитета по ветеринарии Псковской области Роман Нечушкин. Он уверен: такая мера поможет ограничить размножение животных, которых впоследствии выбрасывают на улицу. Но вместе с тем возникает много вопросов. Например, как определять хозяина питомца на самовыгуле, а также как будет рассчитываться стоимость проведения операции?

«Эта тема муссируется уже давным-давно. Вопрос, как вы понимаете, должен решаться наверху. В комитете по ветеринарии может быть лишь свое мнение на счёт этой процедуры. Понятно, что это будет небесплатно. Отловленные животные, не имеющие владельцев, подвергаются стерилизации по программе. Затем их отпускают в среду. Система отработана. Другой вопрос: как определить человека, который отпустил животное на самовыгул и применить санкции? На животном не написано, чье оно. Даже если чипировано, нужно поймать, сосчитать чип и определить владельца, только тогда принимать административные меры к хозяину. Стерилизация же требует определенных навыков, знаний, происходит под наркозом. Как стоимость этих процедур и работа врача будет учитываться? Опять же необходимо просчитывать передержку и послеоперационный уход. Все это необходимо для расчёта льготы или субсидии, которую предлагает Бурматов. Это все правильно, но будет зависеть от финансирования этой льготной стерилизации».

В Пскове реализацией программы ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в среду обитания) занимается общественная организация «Шанс» по контракту с городской администрацией. Поэтому бездомных животных, которые могут размножаться, в Пскове очень мало, объясняет директор организации Мария Величко. По ее словам, люди должны понять, что стерилизация именно домашних животных первостепенна. Все выброшенное потомство лежит тяжелым грузом на приютах, которым и так нелегко.

«Эту инициативу я поддерживаю полностью. Мы работаем с 2015 года по программе ОСВВ. Если с 2015 по 2018 годы был большой процент возврата на прежние места обитания, то сейчас бездомные собаки в Пскове плодятся крайне редко. В Пскове сейчас другая проблема. Горожане выбрасывают на улицы домашних собак. Люди переезжают, им надоедает заботиться о питомцах, избавляются от собак умерших родственников. Очень много бывших домашних животных в городе, диких уже практически нет. Хорошо было бы за счет регионального бюджета, если он выдержит (сейчас же он не выдерживает даже содержания приюта), устроить льготную стерилизацию домашних животных, чтобы под воротами приюта не появлялись коробочки с щенками. Они могут родиться по недосмотру хозяев или по лености, или по глупости, или недостаточной образованности. Люди допускают то, что их животное вяжется, приносит потомство, которое никому не нужно, а люди не хотят заморачиваться с пристройством. Нам за последний месяц принесли около 20 щенят. Кроме того, владельцы домашних животных не принимают обязательную регистрацию, чипирование питомцев, поэтому то, что происходит с домашними собаками и кошками, не регулируется никаким образом. И эти проблемы ложатся на плечи приютов».

Глава Островского района Дмитрий Быстров рассказал, какая работа с бездомными животными проводится в муниципалитете на данный момент. На его взгляд, собаки должны жить либо в приюте, либо с хозяевами, но не улицах городов и поселков.

«У нас есть как минимум два приюта для животных, есть договор с организацией, которая их отлавливает. Объективно надо говорить, что количество бродячих и отловленных животных разнится в сторону первых. Их намного больше, точную оценку дать сложно, стаи сложно поймать. Мы уже проводим переговоры и с другими организациями. Животных, которые изначально не имели хозяина, по закону нужно стерилизовать, чипировать и обратно выпускать, но мы в корне не согласны, они должны пожизненно содержаться в приюте либо обрести хозяина».

Бездомных животных хоть и стерилизуют, но только за счет пожертвований. Поэтому приютам субсидии тоже необходимы, считает руководитель общественной организации «Зоозащита» и приюта «Лесопилка» Вера Короткова. По ее мнению, если людям будут предлагать бесплатную стерилизацию своих питомцев, они согласятся. Но в ином случае, безответственные владельцы продолжат избавляться от потомства своих домашних животных.

Фото: Вера Короткова / «ВКонтакте»

«Любая стерилизация домашних равна бесконтрольному размножению уличных. Надо стерилизовать бродячих обязательно. Сейчас их стерилизуют на пожертвования. Это волонтерская работа. А если бы нас еще и снабжали бюджетными средствами, было бы великолепно. Стерилизовали бы не тысячу кошек в год, а пять тысяч. Конечно, если людям будут оплачивать стерилизацию питомцев за счет бюджета, они пойдут однозначно. Сейчас еще по старинке животные убираются по-другому. За свой счет сейчас стерилизуют единицы. Если не будет целевых средств, то животных продолжат зверски уничтожать, выбрасывать или подбрасывать в приюты».

В Пскове работает пункт льготной стерилизации, в котором операциями занимается ветеринар Екатерина Дубик. По ее словам, при поддержке за счет регионального бюджета стерилизацией должны будут заниматься те организации, которым действительно важны жизни животных. Она также отметила, что вопрос обязательной стерилизации домашних питомцев мог бы решить налог на некастрированное животное.

Фото: Катерина Дубик / «ВКонтакте»

«Мне бы очень хотелось сказать, что инициатива прекрасна, но опыт требует заглянуть в будущее, на практическую реализацию идеи. Дело в том, что обычно выделением средств занимаются люди, далекие от хирургии, поэтому денег будет точно недостаточно. Не так давно меня приглашали по контракту стерилизовать отловленных собак, на операцию одной особи выделили 3049 рублей. Я не считаю свой подход эталонным, но даже мне с учетом роста цен не хватит на расходные материалы, не то что на оплату труда. А с выделенными парой перчаток и флакончиком зеленки ни один уважающий себя доктор работать не будет, будет только человек, не обремененный принципами гуманизма, поэтому результат будет плачевным для каждой из сторон. Вижу эту инициативу только в форме грантов, которые попадут в руки НКО, зоозащитников, которые действительно заинстересованы в жизни животного. Массовая стерилизация сдерживает популяцию. Мы занимаемся стерилизацией уже около пяти лет, есть много пунктов льготной стерилизации для бездомных животных. Многие пенсионеры приносят кучу кошек с дач стерилизовать, и все довольны. Но есть пример, когда владельцы принесли в клинику кота и сказали, что не хотят кастрировать, а носят ему кошек с улицы. Такие товарищи перекроют все труды очень быстро. Думаю, им поможет только налог на некастрированное животное».

Некоторые люди думают, что проблема появления бездомных животных кроется в их размножении в дикой среде. Однако это не всегда так. На самом деле, это результат неосознанного подхода хозяев к своим питомцам.

Если региональные власти когда-то смогут реализовать льготную стерилизацию домашних животных, это поможет сократить рост рождаемости. Но нельзя оставлять без внимания и приюты. Они тоже нуждаются в финансировании от государства, потому что существовать на одни пожертвования с огромным количеством бездомных животных, просто невозможно.

Анастасия Сливинская