Спорт

Псковичи стали чаще заниматься спортом на природе

Приближение теплых дней не вызвало у жителей Пскова дополнительный интерес к занятиям в фитнес-клубах. В апреле горожане изучали расписание и выбирали подходящие для себя тренировки в зале менее активно, чем в любой другой месяц с начала года. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных пользовательских обращений к интернет-ресурсам более чем 20 спортивных комплексов.

Фото здесь и далее: МегаФон

Как показывает big data оператора, дата-трафик на сайты фитнес-центров Пскова с января по апрель уменьшился на 43%. Высокие показатели начала года могли быть связаны с традиционным сезоном покупки карт, однако в феврале цифры тоже были на % выше апрельских.

Показатели последних майских недель на 20% превышают аналогичный период 2023 года. Вероятно, причиной могло стать появление площадок для занятий спортом на свежем воздухе в столице региона. В последние годы сразу несколько таких объектов были размещены во дворах и городских парках. Как следствие, все больше горожан осваивают формат тренировок под открытым небом.

В прошлом году динамика интереса к фитнес-клубам в начале года была схожей. При этом максимум использованных интернет-данных пришелся на август. В этот месяц объем интернет-трафика был на 12% выше, чем в среднем по году. В сентябре горожане продолжили интенсивные тренировки. Следующий заметный всплеск к сайтам фитнес-клубов наблюдался в ноябре.