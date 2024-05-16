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Общество

С просьбой не допустить строительство завода в жилой зоне обратилась псковичка к Александру Котову

16.05.2024 13:16|ПсковКомментариев: 1

Информация о возможном строительстве асфальтобетонного завода на месте бывшей автозаправочной станции в районе Запсковье стала поводом для обращения жителей микрорайона «Соколицы» к председателю Псковского областного Собрания Александру Котову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Позицию взволнованной общественности в приёмной «Единой России» озвучила псковичка Светлана Андреева, который соседи доверили представить общие интересы на встрече со спикером.

По словам посетительницы приёмной, на земельном участке с разрешённым видом использования «Бытовое обслуживание» началось строительство мобильного асфальтобетонного завода – на территории уже проведены мелиоративные работы, спилены деревья, выполнен монтаж фундамента, завезено оборудование.

Жители микрорайона убеждены, что возможное появление завода в городской черте нарушает их право на благополучную и безопасную окружающую среду – расстояние от производственной площадки до ближайшего жилого дома составляет менее 60 метров.

«В предусмотренную законом 500-метровую санитарно-защитную зону вокруг завода попадает не только наш малоэтажный жилой массив, но и многоэтажки со стороны Леона Поземского, рядом с которыми расположен детский сад, а сразу за ним – школа. Кроме того, рядом протекает Чёртов ручей, который впадает в Великую, а дальше в Чудское озеро», -  рассказала заявительница.

В природоохранной прокуратуре, куда жители микрорайона обратились в связи с возникшей ситуацией, гражданам ответили, что разрешение на строительство завода не выдавалось. Городские власти также заверили, что начавшееся строительство остановлено, работы не производятся. Тем не менее, Светлана Андреева призналась, что полученные ответы не успокаивают жителей, потому что асфальтобетонная установка, производительностью 160 тонн бетона в час, по-прежнему находится на месте предполагаемой стройки.

Изучив все полученные ответы, Александр Котов поинтересовался, каких действий общественность ждёт от законодательного органа. По словам Светланы Андреевой, граждане хотят быть уверенными, что в градостроительные документы не будут внесены корректировки, позволяющие строительство производственного объекта на данном земельном участке.

 

Поскольку все вопросы, связанные с предполагаемым  строительством завода, относятся к полномочиям городской администрации, Александр Котов пообещал направить депутатский запрос в муниципалитет. «Давайте так: я получу всю информацию, письменно вам отвечу и постараюсь вас успокоить. Асфальтобетонный завод там строиться не будет, это я могу сказать точно», - заверил Александр Котов.  Председатель областного Собрания депутатов подчеркнул, что ситуация будет находиться на контроле.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #асфальтобетон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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