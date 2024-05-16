Культура

Директор Дома офицеров Александр Царкозенко в свой юбилей подарил псковичам праздничный концерт

Директор Дома офицеров Александр Царкозенко свой 55-й день рождения, 15 мая, встретил на сцене в окружении друзей и поклонников его творчества. «Всем вам, мои друзья!» - так назывался большой праздничный концерт, который стал настоящим подарком для псковичей.

Фотографии предоставили в Доме офицеров

«Для Александра Владимировича это было очень важное событие, поэтому оно готовилось тщательно. Хотелось представить юбиляра не только как творческого человека, но и как умелого руководителя учреждения культуры, — это поддержка развития самодеятельных коллективов, создание уюта в рабочих помещениях, реализация социальных творческих проектов. Конечно, на праздничную сцену, в первую очередь, вышли коллективы, которые занимаются в Доме офицеров: театр танца "Русские узоры", вокальная детская студия "Позитив", армянский коллектив "Зангезур", хор русской песни "Радуга", юная ученица юбиляра Дарья Романова, группа "Голубые молнии". Не могли не принять участие в концерте вокальные группы "СамоРезы" и "АртМастер", в составе которых солирует и Александр Царкозенко», - рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей режиссер праздничной программы Лидия Чечельницкая.

В концерте приняли участие друзья юбиляра, с которыми его связывает продолжительное творческое сотрудничество; это и заслуженные артисты России Александр Либ, Наталья Александрова, Марина Курчавова, и обладательница почетного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева.

Концерт завершился премьерой песни «Мне нравится жить» в исполнении юбиляра, написанной специально к 55-летию Александра Царкозенко псковским композитором, лауреатом премии правительства Псковской области Андреем Евстафьевым.