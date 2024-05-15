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Органы власти и предприниматели России примут участие в Африканском международном конгрессе

Второй Африканский международный конгресс состоится в Санкт-Петербурге 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Африканского международного конгресса.

Фото здесь и далее: пресс-служба Африканского международного конгресса

Этот форум является постоянно действующей площадкой для развития делового и гуманитарного сотрудничества, публичной дипломатии, рабочего диалога деловых кругов Африканского континента, укрепления тесного сотрудничества африканских стран с Россией и странами Евразии.

Первый конгресс состоялся 5 апреля 2023 года в Москве. Главные темы конгресса: «Приоритеты российско-африканского делового сотрудничества в настоящее время», «Инвестиционный климат в африканских странах», «Сотрудничество в гуманитарной сфере как драйвер развития российско-африканских отношений)», «Создание общего российско-африканского информационного пространства», «Создание международной сети "Дом Африка"».

Организатором конгресса является Оргкомитет, в который вошли представители политической элиты, бизнес-сообществ африканских стран и российских деловых кругов.

Мероприятие активно поддерживается выпускниками российских университетов из африканских стран. Ректор Евразийского международного университета, председатель координационного Совета международной сети «Дом Африки» Константин Клименко является сопредседателем конгресса.

В конгрессе примут участие руководители дипломатических представительств и торгпреды африканских государств, представители органов власти Российской Федерации, руководители предпринимательских объединений Африканского континента, представители деловых кругов России, члены ТПП РФ, ученые, деятели культуры и спорта