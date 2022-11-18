Общество

О своём доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян

Владимиру Путину доверяют 78% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 73,7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: пресс-служба Кремля

Показатель одобрения деятельности президента с 7 по 13 ноября составил 73,7% (-2,1 процентных пункта за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,2% (-0,6 процентных пункта за неделю) и 49% (-1,6 процентных пункта за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78% респондентов (-1,5 процентных пункта за неделю), Михаилу Мишустину — 61,3% (-1 процентный пункт за неделю), Геннадию Зюганову — 33,1% (-0,4 процентных пункта за неделю), Сергею Миронову — 32,1% опрошенных (-1,1 процентных пункта за неделю), Леониду Слуцкому — 17,0% (+2 процентных пункта за неделю), Алексею Нечаеву — 8,6% (+1,6 процентных пункта за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,5% (-1,9 процентных пункта за неделю), КПРФ — 10,4% (+0,1 процентных пункта за неделю), ЛДПР — 8,9% (+0,8 процентных пункта за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6% (+0,2 процентных пункта за неделю) и «Новые люди» — 4,6% (-0,1 процентных пункта за неделю).