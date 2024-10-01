Общество

Доверие псковичей к руководителям с возрастом снижается – опрос

56% работающих псковичей доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Скепсис по отношению компетентности начальника растет с возрастом. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Пскова, имеющие руководство.

56% псковичей доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Доверие чаще испытывают женщины, чем мужчины (59% против 53% соответственно). Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет (64%).

25% не доверяют руководителю в профессиональной сфере. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может в полной мере положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет (30%).

19% опрошенных затруднились с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».