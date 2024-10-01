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Общество

Доверие псковичей к руководителям с возрастом снижается – опрос 

01.10.2024 14:40|ПсковКомментариев: 0

56% работающих псковичей доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Скепсис по отношению компетентности начальника растет с возрастом. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Пскова, имеющие руководство.

56% псковичей доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Доверие чаще испытывают женщины, чем мужчины (59% против 53% соответственно). Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет (64%).

25% не доверяют руководителю в профессиональной сфере. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может в полной мере положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет (30%).

19% опрошенных затруднились с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 95 человек
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