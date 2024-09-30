Сборная Псковской области по брейкингу завоевала шесть медалей на всероссийских соревнованиях

В Хабаровске 28-29 сентября состоялись всероссийские соревнования по брейкингу, в которых приняли участие 220 спортсменов из 12 регионов России. Спортсмены из Псковской области завоевали там шесть медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Фото: комитет по спорту Псковской области
Сборная Псковской области возвращается домой со следующими результатами:
- 1 место - женщины 19 лет и старше (личный зачёт) - Кристина Кочнева;
- 1 место - юниорки 16-18 лет (личный зачёт) - Мария Костина;
- 2 место - женщины 19 лет и старше (личный зачёт) - Мария Костина;
- 2 место - юниоры 16-18 лет (личный зачёт) - Никита Костин;
- 2 место - брейкинг командные баттлы (командный зачет) - Мария Костина, Никита Костин , Дэниз Айдемир;
- 3 место - мужчины 19 лет и старше (личный зачёт) - Никита Костин;
Тренирует сборную Псковской области Кирилл Кочнев.
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