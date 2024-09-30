Спорт

Сборная Псковской области по брейкингу завоевала шесть медалей на всероссийских соревнованиях

В Хабаровске 28-29 сентября состоялись всероссийские соревнования по брейкингу, в которых приняли участие 220 спортсменов из 12 регионов России. Спортсмены из Псковской области завоевали там шесть медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Сборная Псковской области возвращается домой со следующими результатами:

1 место - женщины 19 лет и старше (личный зачёт) - Кристина Кочнева;

1 место - юниорки 16-18 лет (личный зачёт) - Мария Костина;

2 место - женщины 19 лет и старше (личный зачёт) - Мария Костина;

2 место - юниоры 16-18 лет (личный зачёт) - Никита Костин;

2 место - брейкинг командные баттлы (командный зачет) - Мария Костина, Никита Костин , Дэниз Айдемир;

3 место - мужчины 19 лет и старше (личный зачёт) - Никита Костин;

Тренирует сборную Псковской области Кирилл Кочнев.