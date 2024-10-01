ЖКХ

40% тепловых сетей в Псковской области нуждаются в замене

Общая протяженность тепловых сетей в Псковской области составляет 959,4 км, из них 383,9 км тепловых сетей нуждаются в замене, что составляет 40%. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В 2023 году на территории Псковской области действовал 421 источник теплоснабжения, отпускающий теплоэнергию населению или бюджетофинансируемым организациям. Из общего числа источников теплоснабжения на конец года работающих на твердом топливе - 264 единицы, на жидком топливе - 5, на газообразном топливе - 151, на биотопливе - 1.

Также в 2023 году на территории Псковской области действовало 577 водопроводов и отдельных водопроводных сетей, отпускающих воду населению или бюджетофинансируемым организациям. Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети составил 45%.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» к 2024 году реализованы следующие мероприятия:

реконструированы система водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района, участок кольцевого водовода в городе Великие Луки по улице Тургенева, станция биохимической очистки воды города Великие Луки, что позволило обеспечить чистой и качественной водой порядка 96 000 человек;

построены две системы водоподготовки в поселке Дубрава-1 и поселке Дорожный Великолукского района, что позволило обеспечить чистой и качественной водой порядка 1 тысячи 600 человек;

построены станция очистки воды в деревне Родина Псковского района и водозабор в деревне Андромер Плюсского района, что позволило обеспечить чистой и качественной водой порядка 4 тысячи 600 человек;

осуществлен капитальный ремонт (санация) стального трубопровода в городе Пскове (Рижский проспект, 74), что позволило обеспечить чистой и качественной водой 3 тысяч 090 человек;

построен водопровод жилой застройки частного сектора по улице Муравьева, Солнечной, Псковской в городе Великие Луки, что позволило обеспечить качественной питьевой водой 459 человек.

Очистные сооружения в Псковской области работают со сверхнормативной нагрузкой, очистку прошло 74% поданной в сеть воды. Отсутствуют очистные сооружения в 18 районах Псковской области.