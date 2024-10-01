40% тепловых сетей в Псковской области нуждаются в замене

Общая протяженность тепловых сетей в Псковской области составляет 959,4 км, из них 383,9 км тепловых сетей нуждаются в замене, что составляет 40%. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В 2023 году на территории Псковской области действовал 421 источник теплоснабжения, отпускающий теплоэнергию населению или бюджетофинансируемым организациям. Из общего числа источников теплоснабжения на конец года работающих на твердом топливе - 264 единицы, на жидком топливе - 5, на газообразном топливе - 151, на биотопливе - 1.
Также в 2023 году на территории Псковской области действовало 577 водопроводов и отдельных водопроводных сетей, отпускающих воду населению или бюджетофинансируемым организациям. Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети составил 45%.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» к 2024 году реализованы следующие мероприятия:
Очистные сооружения в Псковской области работают со сверхнормативной нагрузкой, очистку прошло 74% поданной в сеть воды. Отсутствуют очистные сооружения в 18 районах Псковской области.