Экономика

Более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в Псковской области

20 267 субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство) зарегистрировано на территории Псковской области по состоянию на 10 января 2024 года. Из них 19 412 субъекта относятся к микропредприятиям, 802 - малые предприятия, 53 - средние предприятия. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Основная доля субъектов МСП зарегистрирована в крупнейших городах региона: Псков (8 748) и Великие Луки (3 272). В сфере МСП на 10 января 2024 было занято 103 028 человек.

«В целях повышения результативности деятельности органов местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства на областном уровне разработаны необходимые механизмы взаимодействия с муниципальными образованиями Псковской области», — следует из доклада.

В течение 2023 года реализованы следующие мероприятия:

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Также в Псковской области продолжают работу центр «Мой бизнес» и центр поддержки экспорта. Управляющим компаниям предоставляются субсидии с целью создания и (или) развития индустриальных парков, технопарков, промышленных технопарков для субъектов малого и среднего предпринимательства.