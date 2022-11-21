Общество

День сыновей отмечают в мире 22 ноября

День сыновей или День сына отмечается в мире сегодня, 22 ноября.

История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому празднику пока нет, уточняет calend.ru.

Традиции празднования этого дня ещё не сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату. Актуален вдвое этот день для семей, чьи сыновья, исполняя свой гражданский долг перед Отечеством, проходят службу в рядах Вооружённых сил или кто предпочёл службу в армии или других силовых структурах иным родам деятельности, выбрав её своей профессией, постоянно рискуя жизнью на благо Родины.

В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу.