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Общество

День сыновей отмечают в мире 22 ноября

22.11.2022 11:35|ПсковКомментариев: 0

День сыновей или День сына отмечается в мире сегодня, 22 ноября.

История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому празднику пока нет, уточняет calend.ru

Традиции празднования этого дня ещё не сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату. Актуален вдвое этот день для семей, чьи сыновья, исполняя свой гражданский долг перед Отечеством, проходят службу в рядах Вооружённых сил или кто предпочёл службу в армии или других силовых структурах иным родам деятельности, выбрав её своей профессией, постоянно рискуя жизнью на благо Родины.

В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу. 

Теги: #семья #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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