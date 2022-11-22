Общество

Межведомственный семинар по вопросам огневой подготовки прошёл в Пскове

Межведомственный семинар, посвящённый вопросам организации физической и огневой подготовки в правоохранительных органах, состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В работе семинара приняли участие представители отдела Росгвардии, регионального управления МЧС, управлений ФСИН, МВД, ФССП России по Псковской области, а также в дистанционном формате – Вологодский институт права и экономики и Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний.

«Главная задача – сотрудничество и взаимодействие со всеми силовыми ведомствами региона, а данное мероприятие собрало почти всех силовиков Псковской области, что, несомненно, позволит обменяться передовым опытом в вопросах организации физической и огневой подготовки, увидеть перспективы в обучении в этом направлении», – отметила заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Ольга Михайлова, приветствуя участников научного мероприятия.

Работа семинара, который стал «визитной карточкой» кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки, проходила на двух дискуссионных площадках: одна из них собрала сотрудников правоохранительных органов региона, другая состоялась с участием курсантов ведомственных вузов.

В ходе научного мероприятия его участники выступили с докладами и обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией занятий по физической культуре в вузах и силовых ведомствах, обучения курсантов навыкам безопасного обращения с оружием, а сотрудников – использования технических средств на занятиях по огневой подготовке.

По итогам научно-практического семинара будет издан сборник докладов его участников.