Общество

Псковичка получила фейковое письмо с датой начала второй волны мобилизации

Псковичка получила по электронной почте письмо с фейковой информацией о дате начала второй волны мобилизации и предложением узнать, когда ее родственникам-мужчинам придет повестка, пишет «МК в Пскове».

Письмо пришло якобы от военкомата и называется «2 волна мобилизации с 9 января 2023». В нем говорится, что запущен бот, который позволяет проверить, состоят ли в очереди на мобилизацию родные и близкие (медработники) получателя письма. При этом авторы рассылки предлагают воспользоваться ботом сначала бесплатно, а потом уже за деньги.

Фото: «МК в Пскове»

«Конечно, это спам, недостоверная информация, которую рассылают непорядочные люди. Думаю, такие письма могли получить многие. Нужно предупредить людей, чтобы не верили фейкам!», - отметила псковичка.

Отметим, 31 октября 2022 года на территории России была завершена частичная мобилизация. Второй волны мобилизации объявлено не было, информация об этом является ложной. Также не существует ботов, с помощью которых можно проверить, кому придет проверка.